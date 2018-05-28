Российское судно столкнулось с моторной лодкой в Японском море
11:32 28.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Российское судно столкнулось с лодкой в Японском море. В результате инцидента один человек погиб. Как сообщили РИА Новости в морском спасательном центре «Владивосток», авария произошла накануне в четырёх милях от посёлка Великая Кема.
В условиях ограниченной видимости рыболовное судно Sanshiro Maru столкнулось с моторной лодкой, в которой находились три человека. Двоих из них удалось спасти. Говорит Москва
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