Совет ЕС призвал Венесуэлу провести новые выборы президента - заявление

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз призывает Венесуэлу провести новые президентские выборы в стране, так как считает, что избирательный процесс 20 мая противоречил демократическим стандартам. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник в Брюсселе."Выборы и их результаты не пользовались доверием, поскольку избирательный процесс не обеспечил необходимых гарантий проведения всеобщих и демократических выборов, - утверждается в нем. - На этом фоне ЕС призывает к проведению новых президентских выборов в соответствии с международно признанными демократическими стандартами и конституционным порядком Венесуэлы".