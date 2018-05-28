Совет ЕС призвал Венесуэлу провести новые выборы президента - заявление
12:00 28.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз призывает Венесуэлу провести новые президентские выборы в стране, так как считает, что избирательный процесс 20 мая противоречил демократическим стандартам. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник в Брюсселе.
"Выборы и их результаты не пользовались доверием, поскольку избирательный процесс не обеспечил необходимых гарантий проведения всеобщих и демократических выборов, - утверждается в нем. - На этом фоне ЕС призывает к проведению новых президентских выборов в соответствии с международно признанными демократическими стандартами и конституционным порядком Венесуэлы".
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