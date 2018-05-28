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Крым превратился в неприступную крепость - Focus

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12:32 28.05.2018 Источник: Газета.Ru

Россия наращивает военную мощь в Крыму после того, как полуостров был возвращен в ее состав. Об этом пишет немецкий журнал Focus.

Как отмечается, недавно на территорию полуострова был доставлен малый ракетный корабль «Вышний Волочек», который оснащен ракетным комплексом «Калибр» и доказал свою эффективность в Сирии, что «встревожило» западных военных специалистов. На территории полуострова также находятся два дивизиона ЗРК С-400 и артиллерия. В Черноморский флот поступило несколько новых фрегатов и подводных лодок.

«Крым все больше превращается в почти неприступную крепость», — замечает издание.

Ранее украинский адмирал рассказал о «гибридной угрозе» со стороны России в Азовском море.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Газета.Ru

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