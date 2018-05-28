0
0
119
Новости

Путин принял отставку губернатора Магаданской области

Добавить в избранное

13:32 28.05.2018 Источник: РБК

Президент России Владимир Путин свои указом отправил в отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного. В указе главы государства, который опубликовала пресс-служба Кремля, говорится, что президент принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного по собственному желанию.

Этим же указом временно исполняющим обязанности главы региона назначен Сергей НосовРБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:32 28.05.2018
Намерение Польши разместить военную базу США прокомментировали в Госдуме
0
8
14:12 28.05.2018
В Рособрнадзоре предложили ввести "месяц тишины" на период сдачи ЕГЭ
0
74
14:00 28.05.2018
Юнус-Бека Евкурова отлучили от мусульманской общины
0
95
13:20 28.05.2018
Глава СКР посетовал, что не может закрыть Instagram
0
139
13:05 28.05.2018
Возможность перестановок в губернаторском корпусе прокомментировали в Кремле
0
183
13:01 28.05.2018
Наказание за исполнение санкций не должно быть ограничителем для инвестклимата - Песков
0
161
12:32 28.05.2018
Крым превратился в неприступную крепость - Focus
0
225
12:20 28.05.2018
Глава Якутии подал в отставку
0
198
12:05 28.05.2018
Уличным музыкантам в Лондоне теперь можно пожертвовать бесконтактной картой
0
203
12:00 28.05.2018
Совет ЕС призвал Венесуэлу провести новые выборы президента - заявление
0
210

Возврат к списку