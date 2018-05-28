Путин принял отставку губернатора Магаданской области
13:32 28.05.2018 Источник: РБК
Президент России Владимир Путин свои указом отправил в отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного. В указе главы государства, который опубликовала пресс-служба Кремля, говорится, что президент принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного по собственному желанию.
Этим же указом временно исполняющим обязанности главы региона назначен Сергей Носов. РБК
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