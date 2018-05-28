Юнус-Бека Евкурова отлучили от мусульманской общины
14:00 28.05.2018
Муфтият Ингушетии отрек Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины республики. Данное решение было принято в воскресенье, 27 мая, в ДЦМ РИ на встрече с участием имамов, тамадов, турков (старейшины села) населенных пунктов. Дискриминация духовенства республики стала главным вопросом встречи, говорится в сообщении на официальном сайте Муфтия РИ.
На встрече обсудили следующие "притеснения" духовенства: Евкуров пытался ликвидировать Муфтият, закрыли радиостанцию духовно-нравственного воспитания «Ангушт», школа хафизов в с.п. Долаково была оцеплена правоохранительными органами, которые провели проверку здания где учатся дети, после этого место где обучают Корану регулярно проверяется различными инстанциями, из-за того что его курирует муфтият республики. Последним проявлением дискриминации муфтията стал судебный процесс, прошедший 25 мая этого года, в котором суд вынес решение об изъятии у духовенства землю под строительство мечети в г. Магас.
Оценивая сложившуюся ситуацию, было выдвинуто предложение отречь Юнус-Бека Евкурова, от мусульманской общины республики, пока он не остановит свою дискриминацию по отношению к духовенству и не отчитается за средства, собранные на строительство мечети в г. Магас. riaderbent.ru
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