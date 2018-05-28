В Рособрнадзоре предложили ввести "месяц тишины" на период сдачи ЕГЭ
14:12 28.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Глава Рособрнадзора предложил ввести «месяц тишины» на период сдачи ЕГЭ.
Сергей Кравцов обратился сегодня к журналистам, а также политическим, общественным деятелям и социологам с просьбой не нагнетать обстановку во время прохождения экзаменов.
Выступая на Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребёнка, руководитель Рособрнадзора добавил, что ЕГЭ и госаттестацию по всей стране сдают сейчас сотни тысяч учащихся. По словам Кравцова, любые негативные высказывания добавляют нервозности и мешают детям сосредоточиться.
Основной этап сдачи ЕГЭ проходит с 28 мая по 2 июля. Говорит Москва
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