0
0
124
Новости

Путин принял отставку Борисова, назначил врио главы Якутии Айсена Николаева

Добавить в избранное

15:00 28.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин принял отставку Егора Борисова с поста главы Якутии, назначив врио руководителя республики мэра Якутска Айсена Николаева. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

"Владимир Путин провел рабочую встречу с Айсеном Николаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности Главы Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:32 28.05.2018
Намерение Польши разместить военную базу США прокомментировали в Госдуме
0
43
09:00 28.05.2018
Турция может купить купить российские Су-57 вместо американских F-35 - СМИ
0
79
14:45 26.05.2018
В НАТО получили от Венгрии любопытный документ, касающийся Украины
0
234
13:30 26.05.2018
В ЮВО планируются масштабные учения с участием Черноморского флота
0
197
12:35 26.05.2018
Посол Швеции в РФ не видит изменений по вопросу вступления его страны в НАТО
0
194
10:50 26.05.2018
СМИ назвали, что для НАТО является "худшим кошмаром"
0
201
20:00 25.05.2018
Боевые возможности ВКС РФ увеличились почти на 12% за два года - Шойгу
0
220
12:20 25.05.2018
Ракета "Бука", фрагмент которой показала ССГ, не могла принадлежать ВС РФ - Минобороны
0
261
10:05 25.05.2018
Российские истребители семь раз за неделю поднимались на перехват
0
242
16:32 24.05.2018
Ни один ЗРК Вооруженных сил РФ российско-украинскую границу не пересекал - Минобороны
0
278

Возврат к списку