Путин принял отставку Борисова, назначил врио главы Якутии Айсена Николаева

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Россиипринял отставкус поста главы Якутии, назначив врио руководителя республики мэра Якутска. Об этом сообщает официальный сайт Кремля."Владимир Путин провел рабочую встречу с Айсеном Николаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности Главы Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.