Ревнители морали в Чехии сорвали "богохульный" спектакль
15:12 28.05.2018
Около 30 членов чешского движения "Приличные люди" попытались сорвать показ спектакля "Ваше насилие и наше насилие" хорватского режиссёра Оливера Фрлича в театре "Гусь на поводке" в городе Брно.
Участников движения, которые называют себя защитниками христианских ценностей, оскорбила антирелигиозная направленность спектакля – в частности сцена, где Иисус насилует мусульманку. Сам режиссёр видит замысел своего спектакля в том, чтобы сопоставить исламистский терроризм в Европе с политикой Запада на Ближнем Востоке.
Многие зрители поддержали актёров и выразили возмущение вторжением "Приличных людей". В конце концов полиция силой выдворила протестующих из театра. Министерство внутренних дел Чехии охарактеризовало движение "Приличные люди" как экстремистское. euronews.com
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