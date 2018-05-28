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Новости

Ревнители морали в Чехии сорвали "богохульный" спектакль

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15:12 28.05.2018

Около 30 членов чешского движения "Приличные люди" попытались сорвать показ спектакля "Ваше насилие и наше насилие" хорватского режиссёра Оливера Фрлича в театре "Гусь на поводке" в городе Брно.

Участников движения, которые называют себя защитниками христианских ценностей, оскорбила антирелигиозная направленность спектакля – в частности сцена, где Иисус насилует мусульманку. Сам режиссёр видит замысел своего спектакля в том, чтобы сопоставить исламистский терроризм в Европе с политикой Запада на Ближнем Востоке.

Многие зрители поддержали актёров и выразили возмущение вторжением "Приличных людей". В конце концов полиция силой выдворила протестующих из театра. Министерство внутренних дел Чехии охарактеризовало движение "Приличные люди" как экстремистское. euronews.com

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