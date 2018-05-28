Среди приезжающих в Россию иностранцев 30% составляют граждане Украины
15:32 28.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пограничная служба ФСБ РФ отмечает рост приезжающих в Россию иностранцев за последние годы. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя Службы - руководитель департамента пограничного контроля Пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Игорь Шмоткин в интервью к 100-летию Пограничной службы.
"В последние годы количество прибывающих иностранцев в Россию постоянно увеличивалось. Например, в 2007 году Россию посетило только 23 млн иностранцев, ежегодно их количество возрастало и достигло 32 млн в прошлом году", - сообщил Игорь Шмоткин.
"Наибольшее количество иностранных граждан традиционно составляют граждане государств ближнего зарубежья, в первую очередь - Украины (30%), Казахстана (13%), Узбекистана (7,3%), Таджикистана (4,2%), Азербайджана (3,6%)", - пояснил он.
Кроме того, по его словам, отмечается рост прибывающих в страну граждан государств дальнего зарубежья. "Так, в 2017 году выросло количество въехавших в Россию граждан Республики Корея - больше чем в 1,5 раза, США - на 18% и Китая - на 14%", - отметил замглавы Погранслужбы.
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