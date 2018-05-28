В подконтрольном США районе в Сирии появились связанные с ИГ группировки - Лавров

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Террористические группировки, связанные с "Исламским государством" (запрещено в РФ), активизировались в Сирии в районе эт-Танфа, зоне, контролируемой США. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник министр иностранных дел России"У нас накопилось немало свидетельств того, что в эт- Танфе происходят странные вещи. С точки зрения военной, этот район не имеет существенного значения для организации антитеррористической операции. В практическом же плане мы наблюдаем, как в этом районе, включая лагерь беженцев Рукбан, все чаще появляются вооруженные группировки, в том числе, по нашим данным, связанные так или иначе с ИГ", - сказал он.