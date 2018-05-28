Медведев определил сферы ответственности вице-премьеров
16:32 28.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Дмитрий Медведев подписал документ о сферах ответственности членов кабмина. Первый вице-премьер Антон Силуанов будет курировать финансово-экономическую политику, в том числе нацпроект по развитию малого и среднего бизнеса и оборот алкогольной продукции.
Вице-премьер Ольга Голодец будет отвечать за вопросы культуры, спорта и туризма.
Вице-премьер Максим Акимов должен курировать национальную программу «Цифровая экономика», а также нацпроект по созданию безопасных и качественных автодорог.
Вице-премьер Юрий Борисов будет отвечать за оборонно-промышленный комплекс.
Вице-премьер Татьяна Голикова ответственна за национальные программы по демографии, здравоохранению, образованию и науке.
Дмитрий Козак возьмёт на себя вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом, промышленностью и технологическим надзором.
Константин Чуйченко будет отвечать за планирование работы правительства и курировать вопросы работы правоохранительной системы и политики в сфере средств массовой информации.
Виталий Мутко в рамках реализации нацпроекта займётся жильём и городской средой, строительством и ЖКХ, жилищной политикой и развитием регионов.
Юрий Трутнев на посту вице-премьера будет заниматься социально-экономическим развитием Дальнего Востока, российской Арктики.
Алексей Гордеев будет курировать выполнение нацпроектов в сфере экологии, а также природопользования.
Как заявила журналистам пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова, обязанности вице-премьеров распределены исходя из задач майского указа Владимира Путина. Говорит Москва
Новости
- 17:40 28.05.2018
- ЕС продлил на год санкции против властей Сирии
- 17:12 28.05.2018
- Глава кемеровского МЧС, обвиняемый по делу "Зимней вишни", не признал свою вину
- 17:00 28.05.2018
- Косовары забросали камнями сербских богомольцев в Косове, есть раненые
- 16:12 28.05.2018
- В подконтрольном США районе в Сирии появились связанные с ИГ группировки - Лавров
- 16:00 28.05.2018
- Третьяковка просит ужесточить наказание за вандализм в отношении произведений искусства
- 15:32 28.05.2018
- Среди приезжающих в Россию иностранцев 30% составляют граждане Украины
- 15:12 28.05.2018
- Ревнители морали в Чехии сорвали "богохульный" спектакль
- 15:00 28.05.2018
- Путин принял отставку Борисова, назначил врио главы Якутии Айсена Николаева
- 14:32 28.05.2018
- Намерение Польши разместить военную базу США прокомментировали в Госдуме
- 14:12 28.05.2018
- В Рособрнадзоре предложили ввести "месяц тишины" на период сдачи ЕГЭ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать