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Новости

Медведев определил сферы ответственности вице-премьеров

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16:32 28.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дмитрий Медведев подписал документ о сферах ответственности членов кабмина. Первый вице-премьер Антон Силуанов будет курировать финансово-экономическую политику, в том числе нацпроект по развитию малого и среднего бизнеса и оборот алкогольной продукции.

Вице-премьер Ольга Голодец будет отвечать за вопросы культуры, спорта и туризма.

Вице-премьер Максим Акимов должен курировать национальную программу «Цифровая экономика», а также нацпроект по созданию безопасных и качественных автодорог.

Вице-премьер Юрий Борисов будет отвечать за оборонно-промышленный комплекс.

Вице-премьер Татьяна Голикова ответственна за национальные программы по демографии, здравоохранению, образованию и науке.

Дмитрий Козак возьмёт на себя вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом, промышленностью и технологическим надзором.

Константин Чуйченко будет отвечать за планирование работы правительства и курировать вопросы работы правоохранительной системы и политики в сфере средств массовой информации.

Виталий Мутко в рамках реализации нацпроекта займётся жильём и городской средой, строительством и ЖКХ, жилищной политикой и развитием регионов.

Юрий Трутнев на посту вице-премьера будет заниматься социально-экономическим развитием Дальнего Востока, российской Арктики.

Алексей Гордеев будет курировать выполнение нацпроектов в сфере экологии, а также природопользования.

Как заявила журналистам пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова, обязанности вице-премьеров распределены исходя из задач майского указа Владимира Путина. Говорит Москва

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