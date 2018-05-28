Косовары забросали камнями сербских богомольцев в Косове, есть раненые

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Косовские албанцы забросали камнями сербских паломников, которые в честь праздника Святой Троицы приехали поклониться полуразрушенной сербской церкви Святой Троицы в селе Петрич. Как сообщило в понедельник национальное телевидение Сербии, несколько сербов получили ранения и доставлены в больницу.По данным телеканала, около 30 сербов приехали поставить свечи у разрушенной албанцами церкви в селе Петрич, откуда они были выселены во время военного конфликта на территории края в 1990-е годы. У храма собрались около 150 албанцев, которые не пропускали сербов к святыне. Прибывшие отряды полиции обеспечили сербам проход к храму, те зажгли на развалинах церкви свечи и вернулись назад. В этот момент косовары начали забрасывать сербов камнями, не обращая внимания на усиленные отряды полиции.В результате атаки албанцев несколько сербов получили ранения. Наиболее тяжелые повреждения у одного из паломников - Радослава Кизича, который получил черепно- мозговую травму и был немедленно доставлен в больницу.Глава канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Сербии Марко Джурич резко осудил инцидент в регионе.