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ЕС продлил на год санкции против властей Сирии

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17:40 28.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз продлил на один год ограничительные меры в отношении властей Сирии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник в Брюсселе.

"28 мая 2018 года Совет продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима до 1 июня 2019 года", - отмечается в документе.

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