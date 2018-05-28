ЕС продлил на год санкции против властей Сирии
17:40 28.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз продлил на один год ограничительные меры в отношении властей Сирии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник в Брюсселе.
"28 мая 2018 года Совет продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима до 1 июня 2019 года", - отмечается в документе.
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