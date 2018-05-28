Иран официально не признает Государство Израиль

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД Исламской Республики Иран (ИРИ) Бахрам Гасеми опроверг информацию о непрямых переговорах Ирана и Израиля. Об это сообщило в понедельник агентство ИРНА.

"Исламская Республика Иран официально не признает Израиль, а подобные заявления считает ложью и намеренной дезинформацией", - прокомментировал Гасеми сообщения о переговорах между Тегераном и Тель-Авивом на территории Иордании, которые распространил ранее ряд израильских и саудовских СМИ.

Иран официально не признает Государство Израиль и не поддерживает с ним дипломатические отношения.