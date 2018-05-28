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В РФ планируется создание фонда для поддержки программ по изучению национальных языков

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19:30 28.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный фонд, который будет специализироваться на поддержке программ по изучению национальных языков, планируется создать в РФ, сообщил в понедельник на выездном круглом столе комитета Госдумы по делам национальностей глава комитета Ильдар Гильмутдинов.

"Из 30 языков, по которым идет обучение в России, только по 7 есть учебники. С каждым годом уменьшается количество преподавателей по родным языкам. <...> По всей видимости, будет создан федеральный фонд по изучению родных языков", - сказал Гильмутдинов.

Он уточнил, что финансирование на подпрограмму по сохранению русского языка и родных языков сейчас составляет 6 млн рублей. Фонд позволит аккумулировать дополнительные средства федерального бюджета и распределять их, в том числе, на разработку и печать учебников. Кроме того, остро стоит вопрос о подготовке кадров.

"Государство отвечает за сохранение языков любых народов, и сейчас мы видим необходимость создать такой фонд", - сказа депутат корр. ТАСС.

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