В РФ планируется создание фонда для поддержки программ по изучению национальных языков
19:30 28.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральный фонд, который будет специализироваться на поддержке программ по изучению национальных языков, планируется создать в РФ, сообщил в понедельник на выездном круглом столе комитета Госдумы по делам национальностей глава комитета Ильдар Гильмутдинов.
"Из 30 языков, по которым идет обучение в России, только по 7 есть учебники. С каждым годом уменьшается количество преподавателей по родным языкам. <...> По всей видимости, будет создан федеральный фонд по изучению родных языков", - сказал Гильмутдинов.
Он уточнил, что финансирование на подпрограмму по сохранению русского языка и родных языков сейчас составляет 6 млн рублей. Фонд позволит аккумулировать дополнительные средства федерального бюджета и распределять их, в том числе, на разработку и печать учебников. Кроме того, остро стоит вопрос о подготовке кадров.
"Государство отвечает за сохранение языков любых народов, и сейчас мы видим необходимость создать такой фонд", - сказа депутат корр. ТАСС.
Новости
- 20:30 28.05.2018
- Подписано соглашение об отмене виз с Коста-Рикой - МИД РФ
- 18:30 28.05.2018
- Иран официально не признает Государство Израиль
- 17:40 28.05.2018
- ЕС продлил на год санкции против властей Сирии
- 17:12 28.05.2018
- Глава кемеровского МЧС, обвиняемый по делу "Зимней вишни", не признал свою вину
- 17:00 28.05.2018
- Косовары забросали камнями сербских богомольцев в Косове, есть раненые
- 16:32 28.05.2018
- Медведев определил сферы ответственности вице-премьеров
- 16:12 28.05.2018
- В подконтрольном США районе в Сирии появились связанные с ИГ группировки - Лавров
- 16:00 28.05.2018
- Третьяковка просит ужесточить наказание за вандализм в отношении произведений искусства
- 15:32 28.05.2018
- Среди приезжающих в Россию иностранцев 30% составляют граждане Украины
- 15:12 28.05.2018
- Ревнители морали в Чехии сорвали "богохульный" спектакль
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать