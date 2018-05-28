Подписано соглашение об отмене виз с Коста-Рикой - МИД РФ
20:30 28.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подписал в понедельник межправительственное соглашение об отмене виз с Коста-Рикой, данный документ создает новые возможности для развития контактов с государствами Центральной Америки. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Лавров в присутствии посла Коста-Рики в Москве Артуро Фурнье Фасио подписал соглашение между правительствами двух стран об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан РФ и Республики Коста-Рика; аналогичная церемония состоялась 3 мая в Сан-Хосе с участием тогдашнего главы костариканского внешнеполитического ведомства Мануэля Гонсалеса, отметили в министерстве.
Там подчеркнули, что после вступления в силу данного документа РФ "будет иметь безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки, что создает новые возможности для развития контактов и связей с государствами этого региона в экономической, спортивной, культурной, туристической и других областях".
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