Якутия: Десятки тысяч пострадавших и ущерб на 1 млрд рублей от наводнения

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общая сумма ущерба от наводнения в Якутии, которое длится уже три недели, превышает 1 млрд рублей. Преодоление последствий паводка является первостепенной задачей для правительства региона, считает врио главы республики Айсен Николаев.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Якутии Егора Борисова и назначил временно исполняющим обязанности бывшего мэра Якутска Айсена Николаева.

"Из текущих задач самая главная - в кратчайшие сроки преодолеть последствия того сильнейшего наводнения, которое испытывает до сих пор Якутия. Последние три недели оно у нас идет. <…> От этого страдают не сотни, а тысячи, десятки тысяч людей, так как многие потеряли дома, многие потеряли свое имущество. Ущерб уже превышает 1 млрд рублей ", - сказал он.

Николаев пояснил, что с учетом короткого лета необходимо "в кратчайшие сроки все это восстановить, для людей нормальные условия сделать, чтобы они уже могли в зиму входить в нормальных условиях ". "Это непростая задача, и здесь потребуется концентрация очень больших и человеческих, и материальных, финансовых ресурсов", - считает он.



