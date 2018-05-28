Якутия: Десятки тысяч пострадавших и ущерб на 1 млрд рублей от наводнения
21:45 28.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общая сумма ущерба от наводнения в Якутии, которое длится уже три недели, превышает 1 млрд рублей. Преодоление последствий паводка является первостепенной задачей для правительства региона, считает врио главы республики Айсен Николаев.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Якутии Егора Борисова и назначил временно исполняющим обязанности бывшего мэра Якутска Айсена Николаева.
"Из текущих задач самая главная - в кратчайшие сроки преодолеть последствия того сильнейшего наводнения, которое испытывает до сих пор Якутия. Последние три недели оно у нас идет. <…> От этого страдают не сотни, а тысячи, десятки тысяч людей, так как многие потеряли дома, многие потеряли свое имущество. Ущерб уже превышает 1 млрд рублей ", - сказал он.
Николаев пояснил, что с учетом короткого лета необходимо "в кратчайшие сроки все это восстановить, для людей нормальные условия сделать, чтобы они уже могли в зиму входить в нормальных условиях ". "Это непростая задача, и здесь потребуется концентрация очень больших и человеческих, и материальных, финансовых ресурсов", - считает он.
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