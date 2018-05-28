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Китайская космическая станция принадлежит всему миру - Синьхуа

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22:30 28.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все страны - члены ООН могут сотрудничать с КНР в совместном использовании будущей китайской космической станции. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя Китая при международных организациях в Вене, выдержки из которого привело в понедельник агентство Синьхуа.

"Китайская космическая станция принадлежит не только Китаю, но и всему миру. Все страны вне зависимости от их размера и уровня развития могут участвовать в сотрудничестве на равных основаниях", - процитировало его агентство.

Основной модуль своей будущей космической станции Китай планирует вывести к 2020 году. После этого к модулю, где будет сосредоточено управление всеми системами станции, отправится грузовой корабль, а позже и корабль с космонавтами. Общий монтаж всей конструкции должен быть завершен к 2022 году после того, как к основному модулю присоединят две космические лаборатории весом по 20 тонн каждая.

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