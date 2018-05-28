Импорт вооружения из РФ может ударить по отношениям Индии с США

23:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закупка Нью-Дели современных зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 у России может сказаться на сотрудничестве в области обороны с США. Об этом рассказал в понедельник председатель комитета по вооруженным силам палаты представителей США Уильям (Мак) Торнберри в беседе с корреспондентом индийского телеканала Эн-ди-ти-ви.

"Приобретение этой технологии (С-400 - прим. ТАСС), я боюсь, ограничит уровень, до которого Соединенные Штаты будут чувствовать себя удобно при поставках дополнительных технологий в любую страну", - приводит телеканал слова Торнберри.

При этом Торнберри добавил, что считает маловероятным, чтобы Вашингтон на данном этапе ввел против Индии прямые санкции из-за сотрудничества с Москвой в сфере обороны. "Однако это (приобретение российских ЗРС - прим. ТАСС) угрожает возможностям нашей совместной работы в будущем", - цитирует Торнберри Эн-ди-ти-ви.







