0
0
78
Новости

Импорт вооружения из РФ может ударить по отношениям Индии с США

Добавить в избранное

23:30 28.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закупка Нью-Дели современных зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 у России может сказаться на сотрудничестве в области обороны с США. Об этом рассказал в понедельник председатель комитета по вооруженным силам палаты представителей США Уильям (Мак) Торнберри в беседе с корреспондентом индийского телеканала Эн-ди-ти-ви.

"Приобретение этой технологии (С-400 - прим. ТАСС), я боюсь, ограничит уровень, до которого Соединенные Штаты будут чувствовать себя удобно при поставках дополнительных технологий в любую страну", - приводит телеканал слова Торнберри.

При этом Торнберри добавил, что считает маловероятным, чтобы Вашингтон на данном этапе ввел против Индии прямые санкции из-за сотрудничества с Москвой в сфере обороны. "Однако это (приобретение российских ЗРС - прим. ТАСС) угрожает возможностям нашей совместной работы в будущем", - цитирует Торнберри Эн-ди-ти-ви.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

22:30 28.05.2018
Китайская космическая станция принадлежит всему миру - Синьхуа
0
157
21:45 28.05.2018
Якутия: Десятки тысяч пострадавших и ущерб на 1 млрд рублей от наводнения
0
197
21:15 28.05.2018
Информация о перехвате израильских F-16 над Ливаном глупость - Минобороны РФ
0
260
20:30 28.05.2018
Подписано соглашение об отмене виз с Коста-Рикой - МИД РФ
0
244
19:30 28.05.2018
В РФ планируется создание фонда для поддержки программ по изучению национальных языков
0
286
18:30 28.05.2018
Иран официально не признает Государство Израиль
0
401
17:40 28.05.2018
ЕС продлил на год санкции против властей Сирии
0
377
17:12 28.05.2018
Глава кемеровского МЧС, обвиняемый по делу "Зимней вишни", не признал свою вину
0
385
17:00 28.05.2018
Косовары забросали камнями сербских богомольцев в Косове, есть раненые
0
400
16:32 28.05.2018
Медведев определил сферы ответственности вице-премьеров
0
400

Возврат к списку