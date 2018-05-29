Басурин: ВСУ под Горловкой получили по зубам
07:24 29.05.2018
После неудавшейся атаки в районе Горловки ВСУ не оставляют попыток прощупать оборону ВС ДНР и на других направлениях, отправляя для этих целей диверсионные группы. Об этом, как передает корреспондент EADaily, сообщил во время брифинга 28 мая представитель оперативного командования вооруженных сил республики Эдуард Басурин. «За прошлую неделю нашими подразделениями были уничтожены две диверсионные группы, а третья понесла существенные потери. Кроме этого, вчера враг еще одной группой предпринял неудачную попытку сблизиться с нашими позициями, но напоролся на минное поле, раскрыл себя, открыв затем хаотичную стрельбу», — сказал Басурин. В результате ответного огня подразделений ДНР ВСУ, как отметил Басурин, понесли потери. «Это не первый провал выпускников террористической школы западных инструкторов. Но, к сожалению, недоучки никак не успокоятся, каждый раз пытаясь доказать свою пригодность на службе преступно-олигархическому киевскому режиму», — заявил Басурин. ИА EADaily
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