Басурин: ВСУ под Горловкой получили по зубам

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После неудавшейся атаки в районе Горловки ВСУ не оставляют попыток прощупать оборону ВС ДНР и на других направлениях, отправляя для этих целей диверсионные группы. Об этом, как передает корреспондент EADaily, сообщил во время брифинга 28 мая представитель оперативного командования вооруженных сил республики