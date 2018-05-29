МИД РФ: Под санкциями США находятся 245 российских граждан и 439 компаний
07:36 29.05.2018 Источник: РОСБАЛТ
Всего под американскими санкциями находятся 245 российских граждан и 439 юридических лиц. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко, передает ПРАЙМ. «Надо сказать, что с 2011 года, когда американцы при (экс-президенте США Бараке) Обаме свернули перезагрузку и принялись заниматься снова сдерживанием России, США вводили санкции против РФ пятьдесят два раза. Всего под американскими санкциями находятся 245 российских граждан и 439 российских юридических лиц», — сказал Борисенко на заседании международного комитета Совета Федерации. По его словам, МИД РФ, «конечно же, поддерживает тот закон (о контрсанкциях — „Росбалт“), который сейчас принимается». Он добавил, что в ведомстве считают оптимальным редакцию этого законопроекта, в которой его приняли в Госдуме.
Читайте также:
Госдума приняла закон о санкциях против США и ряда других недружественных государств
Новости
- 07:24 29.05.2018
- Басурин: ВСУ под Горловкой получили по зубам
- 07:12 29.05.2018
- Западу следует перестать видеть в России "смертельного врага" - американский политолог
- 07:00 29.05.2018
- Лавров в Минске встретится с Лукашенко и подпишет соглашение по визам на время ЧМ-2018
- 23:30 28.05.2018
- Импорт вооружения из РФ может ударить по отношениям Индии с США
- 22:30 28.05.2018
- Китайская космическая станция принадлежит всему миру - Синьхуа
- 21:45 28.05.2018
- Якутия: Десятки тысяч пострадавших и ущерб на 1 млрд рублей от наводнения
- 21:15 28.05.2018
- Информация о перехвате израильских F-16 над Ливаном глупость - Минобороны РФ
- 20:30 28.05.2018
- Подписано соглашение об отмене виз с Коста-Рикой - МИД РФ
- 19:30 28.05.2018
- В РФ планируется создание фонда для поддержки программ по изучению национальных языков
- 18:30 28.05.2018
- Иран официально не признает Государство Израиль
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать