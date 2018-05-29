МИД РФ: Под санкциями США находятся 245 российских граждан и 439 компаний

07:36 Источник: РОСБАЛТ

Всего под американскими санкциями находятся 245 российских граждан и 439 юридических лиц. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ, передает ПРАЙМ

«Надо сказать, что с 2011 года, когда американцы при (экс-президенте США Бараке) Обаме свернули перезагрузку и принялись заниматься снова сдерживанием России, США вводили санкции против РФ пятьдесят два раза. Всего под американскими санкциями находятся 245 российских граждан и 439 российских юридических лиц», — сказал Борисенко на заседании международного комитета Совета Федерации.

По его словам, МИД РФ, «конечно же, поддерживает тот закон (о контрсанкциях — „Росбалт“), который сейчас принимается». Он добавил, что в ведомстве считают оптимальным редакцию этого законопроекта, в которой его приняли в Госдуме.

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