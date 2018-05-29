Режиссер Сенцов, объявивший голодовку в колонии, согласился на "поддерживающую терапию"
07:48 29.05.2018 Источник: РОСБАЛТ
Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, объявивший 14 мая голодовку, находится под наблюдением врачей. Он дал согласие на «поддерживающую терапию», сообщает пресс-служба Управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. «В настоящее время осужденный Сенцов, отказавшийся от приема пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание… Сенцов начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие», — говорится в сообщении ведомства.
Новости
- 09:32 29.05.2018
- Делегации США и КНДР прибыли в Сингапур для подготовки саммита
- 09:20 29.05.2018
- Лечащий врач Скрипалей не рассчитывал на их выздоровление
- 09:05 29.05.2018
- Роман Абрамович получил гражданство Израиля - СМИ
- 09:00 29.05.2018
- В Киеве сообщили об утрате управления в некоторых, соседствующих с Крымом, районах
- 08:48 29.05.2018
- В ЕС не изменили позиции по вопросу соблюдения прав человека на Украине
- 08:36 29.05.2018
- Киевский эксперт: Украина находится на грани дефолта
- 08:27 29.05.2018
- В России за неделю заметно выросли цены на бензин
- 08:21 29.05.2018
- По Израилю из Газы выпущены 25 минометных снарядов
- 08:12 29.05.2018
- СМИ: Новый глава МЧС России начал отменять приказы своего предшественника
- 08:00 29.05.2018
- Путин поручил силовикам до 23 июня разобраться со "списком Титова"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать