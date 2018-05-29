Режиссер Сенцов, объявивший голодовку в колонии, согласился на "поддерживающую терапию"

07:48 Источник: РОСБАЛТ

Осужденный в России украинский режиссер, объявивший 14 мая голодовку, находится под наблюдением врачей. Он дал согласие на «поддерживающую терапию», сообщает пресс-служба Управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«В настоящее время осужденный Сенцов, отказавшийся от приема пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание… Сенцов начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие», — говорится в сообщении ведомства.