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Путин поручил силовикам до 23 июня разобраться со "списком Титова"

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08:00 29.05.2018 Источник: NEWSru.com

Президент России Владимир Путин распорядился до 23 июня выработать "согласованные решения" по всем фигурантам так называемого "списка Титова" - перечня скрывающихся от российского правосудия бизнесменов, готовых вернуться на родину. Соответствующая резолюция главы государства, по данным РБК, была направлена генпрокурору Юрию Чайке, главе СК РФ Александру Бастрыкину, директору ФСБ Александру Бортникову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Всего в упомянутом списке фигурируют 34 бизнесмена, которые скрываются в Европе и США. На данный момент в Россию вернулись двое из них.

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