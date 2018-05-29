Путин поручил силовикам до 23 июня разобраться со "списком Титова"

08:00 Источник: NEWSru.com

Президент Россиираспорядился до 23 июня выработать "согласованные решения" по всем фигурантам так называемого "списка Титова" - перечня скрывающихся от российского правосудия бизнесменов, готовых вернуться на родину. Соответствующая резолюция главы государства, по данным РБК, была направлена генпрокурору, главе СК РФ, директору ФСБи министру внутренних дел

Всего в упомянутом списке фигурируют 34 бизнесмена, которые скрываются в Европе и США. На данный момент в Россию вернулись двое из них.