По Израилю из Газы выпущены 25 минометных снарядов

08:21 Источник: MIGnews

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила официальное сообщение о том, что по Израилю из Газы выпущен залп из 25 минометных снарядов. Снаряды были выпущены по разным целям на территории Израиля. Часть снарядов были сбиты системой ПРО “Железный Купол”. Целью террористов было посеять панику среди жителей приграничной полосы. Этой цели им добиться не удалось - армия и местные власти распорядились о том, что жители приграничной зоны могут продолжать жизнь как обычно.