0
0
153
Новости

В России за неделю заметно выросли цены на бензин

Добавить в избранное

08:27 29.05.2018 Источник: Lenta.ru

В России за неделю с 21 по 27 мая заметно выросли цены на бензин. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации. Цены топлива марки АИ-92 прибавила 90 копеек и достигла уровня 42,21 рубля за литр, стоимость бензина марки АИ-95 прибавила 88 копеек и достигла 45,5 рубля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:32 29.05.2018
Делегации США и КНДР прибыли в Сингапур для подготовки саммита
0
9
09:20 29.05.2018
Лечащий врач Скрипалей не рассчитывал на их выздоровление
0
49
09:05 29.05.2018
Роман Абрамович получил гражданство Израиля - СМИ
0
77
09:00 29.05.2018
В Киеве сообщили об утрате управления в некоторых, соседствующих с Крымом, районах
0
100
08:48 29.05.2018
В ЕС не изменили позиции по вопросу соблюдения прав человека на Украине
0
102
08:36 29.05.2018
Киевский эксперт: Украина находится на грани дефолта
0
141
08:21 29.05.2018
По Израилю из Газы выпущены 25 минометных снарядов
0
127
08:12 29.05.2018
СМИ: Новый глава МЧС России начал отменять приказы своего предшественника
0
203
08:00 29.05.2018
Путин поручил силовикам до 23 июня разобраться со "списком Титова"
0
257
07:48 29.05.2018
Режиссер Сенцов, объявивший голодовку в колонии, согласился на "поддерживающую терапию"
0
159

Возврат к списку