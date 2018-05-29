В России за неделю заметно выросли цены на бензин
08:27 29.05.2018 Источник: Lenta.ru
В России за неделю с 21 по 27 мая заметно выросли цены на бензин. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации. Цены топлива марки АИ-92 прибавила 90 копеек и достигла уровня 42,21 рубля за литр, стоимость бензина марки АИ-95 прибавила 88 копеек и достигла 45,5 рубля.
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