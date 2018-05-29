Киевский эксперт: Украина находится на грани дефолта
08:36 29.05.2018
Украина находится на пороге дефолта, одной из причин которого может стать огромный внешний долг страны. Как пишет издание «Апостроф», ряд экспертов считает, что дефолт на Украине будет спровоцирован экономическим кризисом, который начнется в ближайшее время. По словам главы киевского Офиса эффективного регулирования (BRDO) Алексея Гончарука, ситуация на Украине в настоящий момент очень похожа на преддефолтную. Он подчеркнул, что не видит ни одного сценария, при котором Украина сможет преодолеть сложившуюся ситуацию своими силами. Единственным способом рассчитаться с имеющимися долговыми обязательствами остается новый внешний заем. ИА EADaily
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