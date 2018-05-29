0
0
134
Новости

"Россия 1" покажет документальный фильм о строительстве Крымского моста

Добавить в избранное

10:00 29.05.2018 Источник: НГ-Online

Телеканал "Россия 1" 10 июня покажет документальный фильм "Мост в будущее" о строительстве Крымского моста, о чем сообщили в пресс-службе канала.

Историю снимали в течение нескольких лет. Зрители узнают, как создавался мост — от черновых вариантов и творческих усилий его создателей до окончательного завершения, сообщает ТАСС. Крымский мост соединил Керченский полуостров с Таманским. Торжественная церемония открытия моста прошла 15 мая, автодорожную часть открыли для движения 16 мая.

Вера Цветкова

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:32 29.05.2018
В Баку состоялось открытие Южного газового коридора
0
68
10:20 29.05.2018
Иммигрант из Мали, спасший ребенка в Париже, получил французское гражданство
0
92
10:05 29.05.2018
Следствие просит ограничить срок ознакомления с материалами дела Кириллу Серебренникову
0
111
09:32 29.05.2018
Делегации США и КНДР прибыли в Сингапур для подготовки саммита
0
140
09:20 29.05.2018
Лечащий врач Скрипалей не рассчитывал на их выздоровление
0
176
09:05 29.05.2018
Роман Абрамович получил гражданство Израиля - СМИ
0
178
09:00 29.05.2018
В Киеве сообщили об утрате управления в некоторых, соседствующих с Крымом, районах
0
256
08:48 29.05.2018
В ЕС не изменили позиции по вопросу соблюдения прав человека на Украине
0
195
08:36 29.05.2018
Киевский эксперт: Украина находится на грани дефолта
0
235
08:27 29.05.2018
В России за неделю заметно выросли цены на бензин
0
255

Возврат к списку