"Россия 1" покажет документальный фильм о строительстве Крымского моста

10:00 Источник: НГ-Online

Телеканал "Россия 1" 10 июня покажет документальный фильм "Мост в будущее" о строительстве Крымского моста, о чем сообщили в пресс-службе канала.

Историю снимали в течение нескольких лет. Зрители узнают, как создавался мост — от черновых вариантов и творческих усилий его создателей до окончательного завершения, сообщает ТАСС. Крымский мост соединил Керченский полуостров с Таманским. Торжественная церемония открытия моста прошла 15 мая, автодорожную часть открыли для движения 16 мая.

Вера Цветкова