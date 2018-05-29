"Россия 1" покажет документальный фильм о строительстве Крымского моста
10:00 29.05.2018 Источник: НГ-Online
Телеканал "Россия 1" 10 июня покажет документальный фильм "Мост в будущее" о строительстве Крымского моста, о чем сообщили в пресс-службе канала.
Историю снимали в течение нескольких лет. Зрители узнают, как создавался мост — от черновых вариантов и творческих усилий его создателей до окончательного завершения, сообщает ТАСС. Крымский мост соединил Керченский полуостров с Таманским. Торжественная церемония открытия моста прошла 15 мая, автодорожную часть открыли для движения 16 мая.
Вера Цветкова
Новости
- 10:32 29.05.2018
- В Баку состоялось открытие Южного газового коридора
- 10:20 29.05.2018
- Иммигрант из Мали, спасший ребенка в Париже, получил французское гражданство
- 10:05 29.05.2018
- Следствие просит ограничить срок ознакомления с материалами дела Кириллу Серебренникову
- 09:32 29.05.2018
- Делегации США и КНДР прибыли в Сингапур для подготовки саммита
- 09:20 29.05.2018
- Лечащий врач Скрипалей не рассчитывал на их выздоровление
- 09:05 29.05.2018
- Роман Абрамович получил гражданство Израиля - СМИ
- 09:00 29.05.2018
- В Киеве сообщили об утрате управления в некоторых, соседствующих с Крымом, районах
- 08:48 29.05.2018
- В ЕС не изменили позиции по вопросу соблюдения прав человека на Украине
- 08:36 29.05.2018
- Киевский эксперт: Украина находится на грани дефолта
- 08:27 29.05.2018
- В России за неделю заметно выросли цены на бензин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать