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Следствие просит ограничить срок ознакомления с материалами дела Кириллу Серебренникову

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10:05 29.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Следствие просит ограничить до 29 июня срок ознакомления с материалами уголовного дела Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии». Рассмотрение материалов в Басманном суде назначено на сегодня. По словам адвокатов, фигуранты успели ознакомиться, в лучшем случае, с половиной документов. Как сказала Эху защитник Алексея Малобродского Ксения Карпинская, следствие не предоставило некоторые документы, о которых просила защита, и даже неизвестно, сколько всего в деле томов.

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