Иммигрант из Мали, спасший ребенка в Париже, получил французское гражданство
10:20 29.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Иммигрант из Мали, спасший ребенка в субботу вечером в Париже, получил французское гражданство, работу и благодарность от президента страны.
В понедельник 22-летний Мамуду Гассама посетил Елисейский дворец по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Тот лично выразил иммигранту благодарность и пообещал, что ему будет предоставлено французское гражданство.
Кроме того, Макрон вручил Гассаме медаль за храбрость и предложил работу в пожарной службе.
Иммигрант из Мали стал настоящим героем во Франции, после того как в субботу без страховки забрался по фасаду дома в Париже, чтобы спасти из последних сил цепляющегося за край балкона ребенка. Русская служба Би-би-си
Новости
- 10:32 29.05.2018
- В Баку состоялось открытие Южного газового коридора
- 10:05 29.05.2018
- Следствие просит ограничить срок ознакомления с материалами дела Кириллу Серебренникову
- 10:00 29.05.2018
- "Россия 1" покажет документальный фильм о строительстве Крымского моста
- 09:32 29.05.2018
- Делегации США и КНДР прибыли в Сингапур для подготовки саммита
- 09:20 29.05.2018
- Лечащий врач Скрипалей не рассчитывал на их выздоровление
- 09:05 29.05.2018
- Роман Абрамович получил гражданство Израиля - СМИ
- 09:00 29.05.2018
- В Киеве сообщили об утрате управления в некоторых, соседствующих с Крымом, районах
- 08:48 29.05.2018
- В ЕС не изменили позиции по вопросу соблюдения прав человека на Украине
- 08:36 29.05.2018
- Киевский эксперт: Украина находится на грани дефолта
- 08:27 29.05.2018
- В России за неделю заметно выросли цены на бензин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать