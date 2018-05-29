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Иммигрант из Мали, спасший ребенка в Париже, получил французское гражданство

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10:20 29.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си

Иммигрант из Мали, спасший ребенка в субботу вечером в Париже, получил французское гражданство, работу и благодарность от президента страны.

В понедельник 22-летний Мамуду Гассама посетил Елисейский дворец по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Тот лично выразил иммигранту благодарность и пообещал, что ему будет предоставлено французское гражданство.

Кроме того, Макрон вручил Гассаме медаль за храбрость и предложил работу в пожарной службе.

Иммигрант из Мали стал настоящим героем во Франции, после того как в субботу без страховки забрался по фасаду дома в Париже, чтобы спасти из последних сил цепляющегося за край балкона ребенка. Русская служба Би-би-си

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