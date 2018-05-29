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Американский спортсмен-боец Джеф Монсон получил российское гражданство

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11:00 29.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин предоставил американскому спортсмену Джеффри Монсону российское гражданство. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Принять в гражданство Российской Федерации Монсона Джеффри Уильяма, родившегося 18 января 1971г. в Соединенных Штатах Америки", - сообщает документ. ren.tv

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