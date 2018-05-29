После звонка о бомбе в Казани эвакуировали аэропорт
11:20 29.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Аэропорт Казани эвакуировали после звонка о бомбе. Специальные службы осмотрели здание и ничего взрывоопасного не нашли. Через час аэропорт возобновил работу. Полиция разыскивает звонившего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Эхо Москвы
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