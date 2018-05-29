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Газпром требует отменить решение Стокгольмского Арбитража по выплате Нафтогазу

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12:00 29.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Газпром требует отменить решение Стокгольмского Арбитража, который обязал российскую компанию выплатить украинскому Нафтогазу 4 миллиарда 700 миллионов долларов штрафа. Соответствующее заявление подано в Апелляционный суд. Как утверждают в Газпроме, в процесс принятия решения Стокгольмского Арбитража вмешалось постороннее лицо, и это даёт основание для его полной отмены. Эхо Москвы 

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