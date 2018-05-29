Улицы итальянских городов будут патрулировать полицейские из Китая
12:05 29.05.2018 Источник: REGNUM
Десять китайских полицейских направились в Италию в рамках участия в программе совместного патрулирования, сообщает 28 мая агентство Синьхуа.
Все полицейские свободно владеют английским, либо итальянским языком. Они пробудут в Риме, Милане, Венеции и Прато с 28 мая до 17 июня, оказывая помощь китайским туристам и гражданам Китая, проживающим в Италии. В частности, они совместно с итальянскими коллегами будут патрулировать улицы и подыматься по тревоге.
Напомним, что еще в 2014 году Италия и Китай подписали соглашение о совместном патрулировании улиц полицейскими дух стран в особо жаркие туристические сезоны. Власти Китая заявляют, что они надеются обеспечить при помощи этой программы безопасность китайских граждан за рубежом. ИА REGNUM
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