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"Мисс Татарстан-2006" обвинила в нападении сотрудников полиции

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12:20 29.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Жительница Казани Виктория Буянцева, обладательница титула «Мисс Татарстан-2006», обвинила в нападении сотрудников полиции, которые предположительно заподозрили ее в хранении запрещенных веществ. Нападение произошло, когда она гуляла с матерью неподалеку от своего дома, сообщила Буянцева.

После освобождения Виктория Буянцева зафиксировала в травмпункте растяжение связок руки и ссадины. В СК начали проверку по ее заявлению. В МВД заявили, что проводят внутреннюю проверку. Эхо Москвы

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