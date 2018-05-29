0
0
154
Новости

Ежегодные потери РФ от наркомании оценили в 3,6 трлн рублей

Добавить в избранное

12:32 29.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Эксперты оценили ежегодные потери РФ от наркомании в 3,6 трлн рублей. По данным федерального проекта «Трезвая Россия», это порядка 3,8% от ВВП страны.

Специалисты сообщили, что на сегодняшний день в России пять миллионов наркозависимых, 30% от этого числа считаются наиболее проблемными. Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:32 29.05.2018
Центробанк не поддержал предложение о повышении штрафов за езду без ОСАГО
0
62
13:20 29.05.2018
В Кремле ничего неизвестно о предложениях обменять Сенцова на Вышинского
0
77
13:05 29.05.2018
Сирия признала независимость Ю.Осетии
0
123
13:00 29.05.2018
Посла РФ вызвали в МИД Польши из-за инцидента с политологом
0
119
12:20 29.05.2018
"Мисс Татарстан-2006" обвинила в нападении сотрудников полиции
0
156
12:05 29.05.2018
Улицы итальянских городов будут патрулировать полицейские из Китая
0
184
12:00 29.05.2018
Газпром требует отменить решение Стокгольмского Арбитража по выплате Нафтогазу
0
234
11:32 29.05.2018
Волгоградские общественники – самые медиа-активные на юге России
0
197
11:20 29.05.2018
После звонка о бомбе в Казани эвакуировали аэропорт
0
211
11:05 29.05.2018
В Британии "заблудился" пассажирский поезд
0
251

Возврат к списку