Сирия признала независимость Ю.Осетии
13:05 29.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Сирия признала независимость Южной Осетии. Об этом официально сообщает МИД республики. Внешнеполитическое ведомство Южной Осетии объявило о взаимном признании и установлении дипломатических отношений с Сирией на уровне посольств начиная с сегодняшнего дня.
Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Это произошло после обстрела республики со стороны Грузии из установок залпового огня «Град».
Примеру России последовали и признали суверенитет Южной Осетии Никарагуа, Венесуэла, Науру, Тувалу. Говорит Москва
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