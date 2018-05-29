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Сирия признала независимость Ю.Осетии

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13:05 29.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Сирия признала независимость Южной Осетии. Об этом официально сообщает МИД республики. Внешнеполитическое ведомство Южной Осетии объявило о взаимном признании и установлении дипломатических отношений с Сирией на уровне посольств начиная с сегодняшнего дня.

Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Это произошло после обстрела республики со стороны Грузии из установок залпового огня «Град».

Примеру России последовали и признали суверенитет Южной Осетии Никарагуа, Венесуэла, Науру, Тувалу. Говорит Москва

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