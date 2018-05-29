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В Кремле ничего неизвестно о предложениях обменять Сенцова на Вышинского

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13:20 29.05.2018 Источник: Эхо Москвы

В Кремле ничего неизвестно о предложениях обменять осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова на задержанного на Украине Кирилла Вышинского. Вопрос об обмене никто не инициировал, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готов ли Кремль на такой обмен. Эхо Москвы

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