В Кремле ничего неизвестно о предложениях обменять Сенцова на Вышинского
13:20 29.05.2018 Источник: Эхо Москвы
В Кремле ничего неизвестно о предложениях обменять осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова на задержанного на Украине Кирилла Вышинского. Вопрос об обмене никто не инициировал, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готов ли Кремль на такой обмен. Эхо Москвы
Новости
- 13:32 29.05.2018
- Центробанк не поддержал предложение о повышении штрафов за езду без ОСАГО
- 13:05 29.05.2018
- Сирия признала независимость Ю.Осетии
- 13:00 29.05.2018
- Посла РФ вызвали в МИД Польши из-за инцидента с политологом
- 12:32 29.05.2018
- Ежегодные потери РФ от наркомании оценили в 3,6 трлн рублей
- 12:20 29.05.2018
- "Мисс Татарстан-2006" обвинила в нападении сотрудников полиции
- 12:05 29.05.2018
- Улицы итальянских городов будут патрулировать полицейские из Китая
- 12:00 29.05.2018
- Газпром требует отменить решение Стокгольмского Арбитража по выплате Нафтогазу
- 11:32 29.05.2018
- Волгоградские общественники – самые медиа-активные на юге России
- 11:20 29.05.2018
- После звонка о бомбе в Казани эвакуировали аэропорт
- 11:05 29.05.2018
- В Британии "заблудился" пассажирский поезд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать