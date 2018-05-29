Центробанк не поддержал предложение о повышении штрафов за езду без ОСАГО

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

ЦБ не поддержал предложение о повышении штрафов за отсутствие полиса ОСАГО у водителей, так как для повышения штрафов необходимо создать комфортную возможность для приобретения полисов и проанализировать практику администрирования и собираемости штрафов, заявил зампред ЦБ

В начале марта 2018 года автор законопроекта о повышении штрафа за езду без полиса ОСАГО или его просрочку, депутат от «Единой России» Сергей Вострецов, отозвал документ. Он предлагал установить штраф в размере до 5 тыс. руб.



Сейчас соответствующий штраф составляет 800 руб. RNS