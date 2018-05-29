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ЕС намерен урезать финансирование стран в центре и на востоке Европы на $35 млрд - FT

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14:32 29.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брюссель планирует сократить финансирование стран Центральной и Восточной Европы, в том числе Венгрии и Польши, на 30 млрд евро (почти 35 млрд долларов) и перераспределить эти средства между Грецией, Италией и Испанией в период на 2021-2027 гг. Об этом сообщила во вторник газета "Файнэншл таймс", в распоряжении которой оказался проект соответствующего документа сообщества.

Речь идет о выделении средств в соответствии со стратегией "Политики сплочения" на создание сотен тысяч проектов по всей территории союза с целью "сокращения различий между регионами и отсталости наименее благоприятных районов".

Еврокомиссия пересматривает критерии распределения средств. В соответствии с новыми категориями станут учитываться безработица среди молодежи, уровень образования, иммиграция в период 2014-2017 гг. и объемы выброса углекислого газа в атмосферу. Предполагается также, что восточно- и центральноевропейские государства получили непропорционально большие выгоды после расширения ЕС в 2004 году.

В соответствии с инициативой Брюсселя, доля Польши в общем финансировании сокращается на 23% или на 19,5 млрд евро. В свою очередь финансирование Венгрии, Чехии, Эстонии и Литвы предполагается сократить на 24%. В то же время выделение средств Испании увеличится на 5% до 34 млрд евро, Греции - на 8% до 19,2 млрд евро и Италии - на 6,5% до 38,6 млрд. Бельгия, Дания, Нидерланды и Швеция будут финансироваться в прежнем объеме.

Министр инвестиций и экономического развития Польши Ежи Квециньский, по данным издания, уже предупредил о том, что подобные сокращения будут "совершенно несправедливыми", и такая реакция свидетельствует о возможности дальнейшего роста напряженности между Востоком и Западом в ЕС.

Как пишет "Файнэншл таймс", должностные лица Евросоюза утверждают, что эти изменения отражают экономический прогресс, достигнутый многими из 10 государств-членов, которые присоединились к сообществу в 2004 году.

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