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Сталин хотел установить дипломатические отношения с Ватиканом - СМИ

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15:32 29.05.2018

Неизвестные до сих пор документы доказывают существование контактов между Ватиканом и советским диктатором Иосифом Сталиным даже на пике "красного террора" в СССР, передает Die Presse.

Как сообщает издание со ссылкой на австрийское католическое информагентство Kathpress и итальянский портал Vatican Insider, на проходившей в Ватикане конференции экспертов-историков из РАН и Папского комитета по историческим наукам итальянским ученым Маттео Луиджи Наполитано были представлены ранее неизвестные документы, датированный 1952 и 1953 годами, о соответствующих тайных переговорах. "Наряду с предложением открыть советское посольство в Ватикане, речь шла, вероятно, о возможном посредничестве Папы Римского между противоборствующими сторонами в холодной войне", - передает издание.

После смерти Сталина 5 марта 1953 контакты оборвались.

Как отметил Наполитано на конференции историков в Ватикане, согласно документам, "восточной политике", проведение которой Святой престол начал в 1970-е годы, предшествовала инициатива Москвы по поддержанию диалога.

Как сообщает католическая пресс-служба AsiaNews, в ходе конференции в Ватикане московский историк Евгения Токарева указала на то, что контакты между Святым престолом и Кремлем существовали даже на пике "красного террора" в период с 1935 по 1940-е годы. inopressa.ru

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