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Новости

Грузия прекращает дипотношения с Сирией

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16:05 29.05.2018 Источник: РБК

МИД Грузии объявил о начале процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией после того, как Дамаск признал независимость Южной Осетии и Абхазии. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Грузии.

МИД Грузии призывал международное сообщество «дать соответствующую оценку незаконному решению режима Асада». РБК

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