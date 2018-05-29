0
0
61
Новости

Станислав Поздняков стал новым президентом Олимпийского комитета России

Добавить в избранное

16:32 29.05.2018 Источник: Известия

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков избран новым президентом Олимпийского комитета России (ОКР), говорится в микроблоге организации в социальной сети Twitter. Ранее Поздняков занимал пост вице-президента ОКР.

За его кандидатуру проголосовали проголосовали 214 делегатов (78,7 %), четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов получил 56 голосов (20,6).

С 2010 года ОКР возглавлял Александр Жуков. В начале мая он заявил, что не будет участвовать в выборах президента организации. Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:05 29.05.2018
Грузия прекращает дипотношения с Сирией
0
139
16:00 29.05.2018
Президент РАН сообщил о значительном сокращении аппарата президиума академии
0
127
15:32 29.05.2018
Сталин хотел установить дипломатические отношения с Ватиканом - СМИ
0
146
15:12 29.05.2018
Путин назначил вице-губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова врио главы региона
0
164
15:00 29.05.2018
Обама в 2014 году просил Путина не отговаривать Януковича от сделки с оппозицией - Лавров
0
197
14:32 29.05.2018
ЕС намерен урезать финансирование стран в центре и на востоке Европы на $35 млрд - FT
0
282
14:12 29.05.2018
Эстонскую православную церковь (ЭПЦ) возглавил архиепископ Верейский Евгений
0
212
14:00 29.05.2018
Путин назначил Моора врио главы Тюменской области
0
213
13:32 29.05.2018
Центробанк не поддержал предложение о повышении штрафов за езду без ОСАГО
0
297
13:20 29.05.2018
В Кремле ничего неизвестно о предложениях обменять Сенцова на Вышинского
0
261

Возврат к списку