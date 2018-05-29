Станислав Поздняков стал новым президентом Олимпийского комитета России
16:32 29.05.2018 Источник: Известия
Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков избран новым президентом Олимпийского комитета России (ОКР), говорится в микроблоге организации в социальной сети Twitter. Ранее Поздняков занимал пост вице-президента ОКР.
За его кандидатуру проголосовали проголосовали 214 делегатов (78,7 %), четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов получил 56 голосов (20,6).
С 2010 года ОКР возглавлял Александр Жуков. В начале мая он заявил, что не будет участвовать в выборах президента организации. Известия
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