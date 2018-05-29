Сбившая малайзийский Boeing ракета не могла взлететь с указанной следствием точки - Лавров
17:40 29.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Лавров: сбившая малайзийский Boeing ракета не могла взлететь с указанной следствием точки. Будучи в Минске министр иностранных дел России прокомментировал представленный на прошлой неделе промежуточный доклад международной следственной группы о расследовании катастрофы.
По словам Сергея Лаврова, эксперты отвергли все представленные Россией документальные свидетельства. Речь идёт о результатах испытаний производителя комплексов «Бук» и первичных данных радаров, согласно которым ракета не могла взлететь с той точки, откуда, как утверждает следствие, она была запущена. Говорит Москва
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