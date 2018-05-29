В Вашингтоне пройдет встреча по вопросам свободы вероисповедания
19:15 29.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерская встреча по вопросам свободы вероисповедания пройдет в Вашингтоне 25-26 июля в Госдепартаменте, на нее будут приглашены представители правительств ряда стран, а также религиозных общин и международных организаций. Об этом объявил во вторник журналистам госсекретарь США Майкл Помпео.
"Я рад сообщить, что США проведут в Госдепартаменте первую в истории министерскую встречу для продвижения свободы вероисповедания с 25 по 26 июля текущего года. Я рассчитываю встретиться со своими коллегами из государств со схожими взглядами, а также с представителями международных организаций, религиозных общин, гражданского общества с тем, чтобы подчеркнуть нашу приверженность свободе религии как основополагающему праву человека", - сказал он.
Помпео вместе с тем не уточнил состав участников планирующейся встречи, равно как и того, ожидается ли по ее итогам принятие некого совместного документа.
Новости
- 19:45 29.05.2018
- РФ призывает ОБСЕ не ослаблять давление на Украину, чтобы защитить права СМИ
- 19:35 29.05.2018
- Рейтинг Новикомбанка повышен экспертами Moody’s до уровня В1 с позитивным прогнозом
- 18:30 29.05.2018
- Рынок подержанных авто ждут налоговые изменения
- 17:40 29.05.2018
- Сбившая малайзийский Boeing ракета не могла взлететь с указанной следствием точки - Лавров
- 17:12 29.05.2018
- Сорос "проанонсировал" серьезный финансовый кризис
- 17:00 29.05.2018
- Госдолг Украины на конец апреля составил $77 млрд
- 16:32 29.05.2018
- Станислав Поздняков стал новым президентом Олимпийского комитета России
- 16:05 29.05.2018
- Грузия прекращает дипотношения с Сирией
- 16:00 29.05.2018
- Президент РАН сообщил о значительном сокращении аппарата президиума академии
- 15:32 29.05.2018
- Сталин хотел установить дипломатические отношения с Ватиканом - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать