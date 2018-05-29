0
0
109
Новости

В Вашингтоне пройдет встреча по вопросам свободы вероисповедания

Добавить в избранное

19:15 29.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерская встреча по вопросам свободы вероисповедания пройдет в Вашингтоне 25-26 июля в Госдепартаменте, на нее будут приглашены представители правительств ряда стран, а также религиозных общин и международных организаций. Об этом объявил во вторник журналистам госсекретарь США Майкл Помпео.

"Я рад сообщить, что США проведут в Госдепартаменте первую в истории министерскую встречу для продвижения свободы вероисповедания с 25 по 26 июля текущего года. Я рассчитываю встретиться со своими коллегами из государств со схожими взглядами, а также с представителями международных организаций, религиозных общин, гражданского общества с тем, чтобы подчеркнуть нашу приверженность свободе религии как основополагающему праву человека", - сказал он.

Помпео вместе с тем не уточнил состав участников планирующейся встречи, равно как и того, ожидается ли по ее итогам принятие некого совместного документа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

19:45 29.05.2018
РФ призывает ОБСЕ не ослаблять давление на Украину, чтобы защитить права СМИ
0
56
19:35 29.05.2018
Рейтинг Новикомбанка повышен экспертами Moody’s до уровня В1 с позитивным прогнозом
0
60
18:30 29.05.2018
Рынок подержанных авто ждут налоговые изменения
0
174
17:40 29.05.2018
Сбившая малайзийский Boeing ракета не могла взлететь с указанной следствием точки - Лавров
0
390
17:12 29.05.2018
Сорос "проанонсировал" серьезный финансовый кризис
0
289
17:00 29.05.2018
Госдолг Украины на конец апреля составил $77 млрд
0
331
16:32 29.05.2018
Станислав Поздняков стал новым президентом Олимпийского комитета России
0
292
16:05 29.05.2018
Грузия прекращает дипотношения с Сирией
0
348
16:00 29.05.2018
Президент РАН сообщил о значительном сокращении аппарата президиума академии
0
291
15:32 29.05.2018
Сталин хотел установить дипломатические отношения с Ватиканом - СМИ
0
300

Возврат к списку