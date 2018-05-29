В Вашингтоне пройдет встреча по вопросам свободы вероисповедания

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерская встреча по вопросам свободы вероисповедания пройдет в Вашингтоне 25-26 июля в Госдепартаменте, на нее будут приглашены представители правительств ряда стран, а также религиозных общин и международных организаций. Об этом объявил во вторник журналистам госсекретарь США Майкл Помпео.

"Я рад сообщить, что США проведут в Госдепартаменте первую в истории министерскую встречу для продвижения свободы вероисповедания с 25 по 26 июля текущего года. Я рассчитываю встретиться со своими коллегами из государств со схожими взглядами, а также с представителями международных организаций, религиозных общин, гражданского общества с тем, чтобы подчеркнуть нашу приверженность свободе религии как основополагающему праву человека", - сказал он.

Помпео вместе с тем не уточнил состав участников планирующейся встречи, равно как и того, ожидается ли по ее итогам принятие некого совместного документа.







