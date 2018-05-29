Поправки в Бюджет-2018 увеличат расходы на соцпроекты и развитие экономики - Володин

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ во вторник внесло в Госдуму поправки в закон о бюджете на 2018 год и плановый период, которые предполагают увеличение ассигнований на реализацию важных социально-экономических проектов на 224,7 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что содержащиеся в законопроекте изменения прогноза социально-экономического развития на 2018 год свидетельствуют о продолжении роста российской экономики. "В данном законопроекте правительство фиксирует уровень инфляции ниже 4%, которые ранее были заложены в трехлетнем бюджете", - пояснил председатель Госдумы. Кроме того, на 2,2 процентных пункта увеличивается показатель реальной заработной платы населения. "Это говорит о положительной динамике развития экономики России", - подчеркнул он.

Володин рассказал, что поправки в бюджет включают в себя как увеличение расходов на 61,9 млрд рублей, так и перераспределение 162,8 млрд рублей, уже заложенных в бюджете. "В общей сложности увеличение бюджетных ассигнований на реализацию важных для социального и экономического развития страны проектов составит 224,7 млрд рублей", - сообщил спикер.

В частности, по его словам, законопроектом предлагается поддержать российских автомобилестроителей, выделив им субсидии в размере 36,4 млрд рублей. "Также [планируется поддержать] сельхозпроизводителей, направив 5 млрд рублей на докапитализацию Россельхозбанка", - добавил политик, уточнив, что ряд поправок направлен на реализацию приоритетных проектов в субъектах РФ. В их числе - продолжение программы по обновлению парка машин скорой помощи и школьных автобусов - на эти цели предлагается направить по 2,5 млрд рублей.

Выделяются также средства на важные для регионов объекты инфраструктуры. "На 2,9 млрд рублей предлагается увеличить ассигнования на закупку лекарственных препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок", - проинформировал Володин, напомнив, что в связи с ростом цен на вакцины такая поддержка необходима. "А также [планируется] направить 740 млн рублей на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации", - добавил он.







