Рейтинг Новикомбанка повышен экспертами Moody’s до уровня В1 с позитивным прогнозом

19:35

Эксперты Moody’s отметили успешные действия руководства

Новикомбанка.

Фото предоставлено пресс-службой Новикомбанка

Эксперты международного рейтингового агентства Moody’s повысили долгосрочный рейтинг Новикомбанка (находится под контролем госкорпорации «Ростех») с уровня В2 до уровня В1 с позитивным прогнозом. Как сообщает ТАСС, по данным аналитиков, рейтинг кредитного учреждения был достигнут в результате корпоративных целенаправленных действий руководства банка и его крупнейшего акционера, которые смогли обеспечить рост показателей платежеспособности и ликвидности Новикомбанка.

Взаимодействие со структурой акционера по оптимизации кредитного портфеля и сокращению объема непрофильных активов на балансе банка с начала 2017 года позволило снизить давление на капитал и укрепить его платежеспособность. Предпринятые меры помогли также улучшить ликвидность банка. «Коэффициенты достаточности капитала 1-го уровня и достаточности собственных средств (капитала) банка, соответственно, составили 11,1% и 15,4% на 1 апреля 2018 года, то есть значительно превышают нормативные минимумы», – сообщает Moody’s.

Позитивный прогноз, присвоенный долгосрочному рейтингу Новикомбанка, связан с намерением контролирующего акционера и впредь всесторонне поддерживать банк, являющийся опорным для государственной корпорации «Ростех». Это обеспечивает Новикомбанку прочные позиции в целевом сегменте рынка. Представители Moody’s ждут дальнейшего укрепления позиций банка, улучшения операционных и доходных показателей деятельности, которые будут способствовать наращиванию капитала, а также улучшению качества активов.

«Повышение рейтинга Новикомбанка до уровня В1 подтверждает успешность выбранной бизнес-модели опорного банка российской промышленности и создает надежную основу для его устойчивого развития в соответствии с новой утвержденной стратегией, учитывающей возможности крупнейшего акционера банка», – отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.