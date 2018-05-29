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Новости

Волжский «ГорДозор» начинает охоту на вандалов

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21:15 29.05.2018 Источник: НГ-Online

В Волжском – втором по величине городе Волгоградской области – появилось неформальное молодежное движение «ГорДозор». Его активисты начали проведение ночных рейдов с целью предотвращения проявлений вандализма на территории города.

Инициативу молодых волжан поддержали городские власти. По словам представителей «ГорДозора», «новое объединение заинтересовало самую разную молодежь – студентов вузов, колледжей и техникумов, членов общественных организаций и молодых специалистов»: «Мотивом для них стало желание сохранить то, что появляется в городе: новые общественные пространства, парковые зоны, малые архитектурные формы, зеленые насаждения». Эти и многие другие элементы городского ландшафта все чаще становятся объектами атак вандалов.

В социальной сети «ВКонтакте» уже появилась группа «ГорДозора», где будет размещаться информация о рейдах активистов, случаях вандализма, происходить обмен опытом по противодействию разрушителям городской среды.

«Наша деятельность носит исключительно мирный, прежде всего, информационно-просветительский характер», – заявили «НГ» представители «ГорДозора», подчеркнув, что основная цель активистов – привлечение внимания общественности к проблеме вандализма.

По мнению политического эксперта Виталия Арькова, волжская инициатива может быть поддержана в Волгограде и других городах региона: «Разрушительная деятельность вандалов слишком дорого обходится скудным муниципальным бюджетам, портит внешний вид городов, отпугивает туристов, раздражает горожан. Такие проекты, как «ГорДозор» могут объединить усилия молодых активистов, неравнодушных горожан и муниципальные власти вокруг обще цели. Отсутствие партийного, идеологического окраса у этого проекта дает надежду на то, что он не сгинет в пучине формализма».

Андрей Серенко 

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