Подразделения авиации ВСУ подняли в небо над Донбассом
07:12 30.05.2018
В пресс-центре так называемой ООС сообщили, что авиация «с задачами справилась». В чем именно они заключались, не уточнили. ВСУ провели внезапную проверку авиационных подразделений, которые принимают участие в так называемой Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook. «Целью учебных мероприятий было достижение высокого уровня слаженности при поддержке авиацией действий общевойсковых частей, - говорится в сообщении. В пресс-центре добавили, что авиация «с задачами справилась». В чем именно они заключались, не уточняется. Украинская силовая операция в Донбассе изменила формат 30 июня. Решением президента Петра Порошенко она стала называться не «антитеррористической», а Операцией объединенных сил. «Донбасс сегодня»
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