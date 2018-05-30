Подразделения авиации ВСУ подняли в небо над Донбассом

07:12

В пресс-центре так называемой ООС сообщили, что авиация «с задачами справилась». В чем именно они заключались, не уточнили.

ВСУ провели внезапную проверку авиационных подразделений, которые принимают участие в так называемой Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

«Целью учебных мероприятий было достижение высокого уровня слаженности при поддержке авиацией действий общевойсковых частей, - говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что авиация «с задачами справилась». В чем именно они заключались, не уточняется.