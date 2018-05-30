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Новости

Подразделения авиации ВСУ подняли в небо над Донбассом

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07:12 30.05.2018

В пресс-центре так называемой ООС сообщили, что авиация «с задачами справилась». В чем именно они заключались, не уточнили.

ВСУ провели внезапную проверку авиационных подразделений, которые принимают участие в так называемой Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

«Целью учебных мероприятий было достижение высокого уровня слаженности при поддержке авиацией действий общевойсковых частей, - говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что авиация «с задачами справилась». В чем именно они заключались, не уточняется.

Украинская силовая операция в Донбассе изменила формат 30 июня. Решением президента Петра Порошенко она стала называться не «антитеррористической», а Операцией объединенных сил. «Донбасс сегодня»

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