Великобритания не видит политизации ОЗХО в созыве специальной сессии организации

07:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания не считает, что созыв специальной сессии Конференции государств - участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) можно рассматривать как политизацию деятельности этой международной структуры. Об этом заявила во вторник журналистам постоянный представитель страны при ООН Карен Пирс, отвечая на критику этой инициативы.

"Я бы не стала называть это политизацией. Я назову это полным задействованием международных механизмов по запрещению использования химического оружия. В этом смысле мы думаем, мы получим большую поддержку от стран, которые хотят добиться, чтобы это оружие больше никогда не применялось", - сказала дипломат.

29 мая МИД Великобритании сообщил, что британская сторона с еще 10 странами, включая Германию, США, Канаду и Францию, официально обратилась к гендиректору ОЗХО Ахмету Узюмджю с инициативой проведения спецсессии Конференции государств - участников ОЗХО. Встреча должна пройти в течение 30 дней с момента направления данного обращения при условии, что ее проведение поддержат как минимум треть членов ОЗХО, то есть 64 государства.

В постоянном представительстве РФ при ОЗХО раскритиковали предложение созвать спецсессию. В дипмиссии высказали мнение, что "за внешне нейтральными формулировками в поддержку режима нераспространения химического оружия стоят совершенно конкретные политические цели, ведущие к дальнейшей политизации ОЗХО и к углублению раскола в ее рядах". Ранее постпред РФ при ОЗХОпризвал других членов организации отклонить данную инициативу. По его словам, Запад хочет использовать это мероприятие для еще большего нагнетания антироссийской и антисирийской истерии вокруг дела Скрипаля и сирийского "химического досье".