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Новости

"Саратовские авиалинии" объявили о полном прекращении полетов с 30 мая

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08:17 30.05.2018 Источник: NEWSru.com

Компания "Саратовские авиалинии", чей самолет Ан-148 разбился 11 февраля в Подмосковье, объявила о полном прекращении полетов и отмене всех рейсов с 30 мая. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Ранее Росавиация приказом N340-П от 25 апреля ввела ограничение срока действия сертификата эксплуатанта "Саратовских авиалиний" до 30 мая 2018 года.

Учитывая, что к вечеру 29 мая никаких официальных уведомлений от ведомства в адрес "Саратовских авиалинии" не поступало, компания объявила об отмене всех авиарейсов. Подробнее:

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