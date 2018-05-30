"Саратовские авиалинии" объявили о полном прекращении полетов с 30 мая
08:17 30.05.2018 Источник: NEWSru.com
Компания "Саратовские авиалинии", чей самолет Ан-148 разбился 11 февраля в Подмосковье, объявила о полном прекращении полетов и отмене всех рейсов с 30 мая. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании. Ранее Росавиация приказом N340-П от 25 апреля ввела ограничение срока действия сертификата эксплуатанта "Саратовских авиалиний" до 30 мая 2018 года. Учитывая, что к вечеру 29 мая никаких официальных уведомлений от ведомства в адрес "Саратовских авиалинии" не поступало, компания объявила об отмене всех авиарейсов. Подробнее:
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